"Pas fan" d'Epstein? En 1992, Trump faisait la fête avec le financier

(Belga) Une vidéo de 1992, qui a ressurgi mercredi, montre Donald Trump en train de faire la fête avec le financier Jeffrey Epstein, aujourd'hui accusé d'avoir exploité sexuellement des dizaines de mineures.

L'enregistrement, ressorti des archives de la chaîne NBC, fragilise les efforts du président américain pour se distancer du riche investisseur en fonds spéculatifs de 66 ans. Les images montrent une soirée organisée par Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, à laquelle participent plusieurs belles femmes blondes, toutes pom-pom girls de grandes équipes de football américain, selon la chaîne. A un moment, le magnat de l'immobilier se penche vers un de ses invités, Jeffrey Epstein, et lui glisse des mots à l'oreille en pointant du doigt les jeunes femmes sur la piste de danse. Selon NBC, il lui dit "she is hot" (elle est sexy), avant d'ajouter une seconde blague inaudible. Ses commentaires provoquent l'hilarité du financier. Les liens entre les deux hommes étaient déjà connus, Donald Trump en ayant fait état dans un entretien en 2002: "Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type génial... C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi", déclarait-il. Avant d'ajouter: il les préfère "plutôt jeunes". Depuis l'arrestation le 6 juillet de Jeffrey Epstein, le locataire de la Maison Blanche a toutefois changé de ton, assurant avoir coupé les ponts depuis plusieurs années. "Je n'étais pas un fan de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas quelqu'un que je respectais", a-t-il encore affirmé vendredi. Le scandale a déjà coûté son poste à son ministre du Travail, Alexander Acosta. Ce dernier a démissionné vendredi, accusé d'avoir mal géré les premières accusations contre le financier en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride. Jeffrey Epstein avait été poursuivi pour avoir incité à la prostitution des dizaines de mineures, dont certaines âgées de 14 ans seulement, entre 2002 et 2005 dans ses propriétés de Manhattan et de Palm Beach (Floride). Il avait négocié un accord de plaider-coupable qui lui avait évité un procès et avait prévu une peine de prison de 13 mois seulement avec des aménagements très favorables. Le procureur de Manhattan ne s'estime pas lié par cet accord et a rouvert le dossier. Jeffrey Epstein encourt désormais 45 ans de prison. Outre Donald Trump, l'ancien jet-setter a entretenu de nombreuses amitiés haut placées, notamment avec l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II. (Belga)