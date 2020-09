Arabie: 5 blessés par un projectile tiré par des rebelles yéménites

(Belga) Cinq civils ont été blessés par un projectile tiré par les rebelles yéménites Houthis sur un village du sud de l'Arabie saoudite, a rapporté tard samedi l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

Les cinq civils "légèrement blessés" ont été soignés dans un service des urgences du village frontalier où trois véhicules ont été endommagés par le tir, selon la même source. Les Houthis qui multiplient les attaques aux missiles et aux drones piégés contre l'Arabie saoudite, n'ont pas revendiqué l'attaque. La coalition menée par l'Arabie saoudite annonce régulièrement l'interception de missiles et de drones tirés à partir du Yémen, où les Houthis contrôlent une bonne partie du nord, dont la capitale Sanaa. Ryad a accusé à plusieurs reprises l'Iran de fournir des armes sophistiquées aux Houthis, ce que nie Téhéran. La coalition est intervenue pour soutenir le gouvernement yéménite en 2015, après que les Houthis se soient emparés de la capitale Sanaa. Depuis, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et des millions déplacées dans ce que les Nations unies appellent la pire catastrophe humanitaire au monde. (Belga)