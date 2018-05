Australie: 7 personnes retrouvées mortes dans une propriété rurale

Quatre enfants et trois adultes ont été retrouvés morts vendredi dans une propriété rurale de l'ouest de l'Australie où ont été découvertes deux armes à feu, une affaire apparente de meurtres suivis de suicide.



Le drame s'est produit dans la petite localité d'Osmington, près d'une région viticole réputée au sud de Perth, a annoncé la police. La police a expliqué avoir été alertée par un coup de téléphone et s'être rendue sur les lieux pour découvrir "un indicent horrible". Cinq corps ont été retrouvés dans une maison et deux à l'extérieur. Les enquêteurs ne recherchent aucun suspect, laissant entendre qu'il s'agit de meurtres suivi de suicide. "Pour l'heure, je ne peux que dire que nous n'avons aucune information susceptible de susciter l'inquiétude pour la sécurité du public", a déclaré Chris Dawson, le commissaire de la police de l'Etat d'Australie-Occidentale. "Nous n'avons toujours pas établi le contact avec les autres membres de la famille. Tout ce que je peux confirmer c'est qu'il y a quatre enfants et trois adultes décédés". "Il semble qu'il y ait des blessures par balles mais je ne veux pas m'avancer plus que dire que deux armes à feu ont été retrouvées sur les lieux". L'âge des enfants n'a pas été rendu public. Les meurtres de masse sont rares en Australie où les lois sur les armes à feu sont très strictes.