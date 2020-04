Cameroun: sept civils tués par deux kamikazes de Boko Haram

(Belga) Sept civils camerounais, dont deux adolescents, ont été tués dimanche soir dans un double attentat-suicide perpétré par des djihadistes du groupe Boko Haram à Amchidé, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, selon un responsable local et un officier de police dans la région.

"Deux kamikazes de Boko Haram se sont fait exploser autour de 20H00 (dimanche)", tuant "sept personnes" et en blessant "14 autres" dans cette localité située à la frontière avec le Nigeria, a affirmé sous couvert d'anonymat l'officier de police. "Parmi les sept victimes, il y a un chef de village et deux adolescents d'environ 15 ans", a précisé une autorité locale. Selon cette dernière, l'attaque s'est produite alors que les victimes "retournaient chez elles", traversant une zone où les autorités déconseillent les déplacements après 18H00 en raison des risques d'attaques de djihadistes. Petit carrefour commercial stratégique dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, Amchidé a été l'un des épicentres du conflit opposant soldats camerounais et combattants de Boko Haram. Née au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est peu à peu propagée dans d'autres pays de la région, et l'armée camerounaise s'oppose frontalement à ses combattants depuis 2014. Tout comme le Nigeria, le Tchad et le Niger, l'Extrême-Nord du Cameroun longe une partie du lac Tchad, immense étendue d'eau marécageuse parsemée d'îlots où les combattants de Boko Haram et de sa faction affiliée au groupe État islamique, ISWAP, sont particulièrement actifs. Depuis plusieurs mois, les attaques dans la zone du lac se sont intensifées. Selon Amnesty International, au moins 275 personnes, dont une majorité de civils, ont été tuées en 2019 dans l'Extrême-Nord. Au Tchad, après la mort d'une centaine de soldats dans une attaque fin mars, le président Idriss Déby Itno a lancé une contre-offensive contre les groupes djihadistes. (Belga)