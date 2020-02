Coronavirus: l'Organisation mondiale de la Santé élève la menace à "très élevée"

Le risque de propagation mondiale du nouveau coronavirus est devenu "très élevé", a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se référant à des infections qui ont été exportées d'Italie et d'Iran vers plusieurs pays. Le nouveau coronavirus a contaminé quelque 79.000 personnes en Chine et plus de 5.000 dans le reste du monde. L'OMS avait précédemment qualifié le risque mondial d'"élevé".

"L'augmentation continue du nombre de cas et du nombre de pays touchés au cours des derniers jours est clairement préoccupante", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse vendredi à Genève. Tedros Adhanom Ghebreyesus a rappelé que 24 cas de Covid-19 avaient été "exportés" d'Italie vers 14 pays et que 97 cas ont été diffusés d'Iran vers 11 pays, tandis que le nombre de nouvelles infections en Chine a atteint le niveau le plus bas en plus d'un mois.