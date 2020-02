Coronavirus: un créateur chinois annule son défilé de mode en mars à Paris

Le créateur chinois Jarel Zhang, qui figure au calendrier de la Fashion Week parisienne, a annoncé mercredi l'annulation de son défilé en mars "afin de garantir la bonne santé et la sécurité des deux pays et de réduire le nombre de contacts".

Cette décision a été prise "après longue réflexion et délibération", à cause du nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine et qui a fait plus de 1.000 morts dans le pays.

Le défilé automne-hiver de Jarel Zhang était initialement prévu le 3 mars à 13H30, à Paris. "La marque donne rendez-vous à la Fashion week printemps-été 2021 pour son grand retour sur les podiums avec sa nouvelle collection", conclut le communiqué.

Lors de la semaine de la mode new-yorkaise début février, le défilé de la maison chinoise Mukzin s'était tenu devant une salle en partie vide. "Mukzin pourrait être la seule marque chinoise que vous verrez à cette Fashion Week, pour la raison que vous connaissez tous, le coronavirus en Chine", avait expliqué à l'assistance une porte-parole.

La maladie, désormais identifiée sous e nom de Covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a fait 1.113 morts, selon les autorités sanitaires chinoises. Au total, 44.653 personnes contaminées ont été répertoriées en Chine continentale.

Pour l'instant, 99,9% des décès enregistrés dans le monde l'ont été en Chine continentale. En dehors du pays, le virus n'a pour l'instant entraîné la mort que de deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Il s'agissait dans les deux cas de ressortissants chinois.