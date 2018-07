Diables Rouges - "L'équipe a élevé son niveau", se réjouit le sélectionneur colombien Pekerman

(Belga) La Colombie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à son succès 0-1 sur le Sénégal, jeudi. "Nous avons gagné en confiance et l'équipe a élevé son niveau", s'est réjoui le sélectionneur colombien José Pekerman.

"Malgré la possession de balle du Sénégal, ils n'ont pas réussi à se créer de réelles occasions", a analysé Pekerman. "Le match était difficile parce que nous ne pouvions pas approvisionner Falcao en ballons. Cuadrado a beaucoup essayé, mais à part quelques balles dangereuses, ça n'a pas payé, le mérite en revient au Sénégal. Lors d'une Coupe du monde, réussir de bonnes performances est très positif. De plus, la question de la force émotionnelle est importante, et dans la seconde période nous l'avons démontré malgré la sortie de James. Muriel a fait une bonne rentrée dans un match compliqué. Nous avons gagné en confiance et l'équipe a élevé son niveau." La Colombien affrontera l'Angleterre ou la Belgique en 8e de finale. "L'un ou l'autre sera 'difficile' pour la Colombie. Sans aucun doute, d'autres types de matchs arrivent maintenant. Ils seront serrés au maximum. L'Angleterre a de la qualité mais la Colombie est suffisamment en confiance pour être en mesure de rivaliser et de gagner. Mais tout adversaire sera difficile pour nous". (Belga)