Élections américaines: "Ils essaient de voler l'élection", déclare Trump suite au discours de Joe Biden

"On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l'élection. Jamais nous ne les laisserons faire. Les bulletins ne peuvent pas être déposés après la fermeture du scrutin", a tweeté Donald Trump suite au bref discours inattendu de Joe Biden à 6h45 heure belge. Le candidat républicain, qui prédit "une grande victoire", a par ailleurs prévu de s'exprimer plus tard (en matinée en Belgique).

Twitter a immédiatement mis en garde ses utilisateurs, estimant qu'il pouvait être "trompeur".

Lors d'une brève déclaration depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, Joe Biden a lui estimé qu'il était "en bonne voie" pour l'emporter. "Gardez la foi, nous allons gagner!" a lancé l'ancien vice-président de Barack Obama devant des sympathisants réunis en "drive-in".

