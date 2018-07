Elections au Mexique - Lopez Obrador obtient la majorité absolue au Congrès

(Belga) Le président élu mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a obtenu avec ses alliés une majorité absolue au Congrès, selon les résultats publiés mardi par l'Institut national électoral (INE).

Sur les 500 sièges de l'Assemblée des députés, le parti de Lopez Obrador, Mouvement de régénération nationale (Morena), et ses alliés du parti Rencontre sociale et du Parti du Travail en obtiennent 307. Au Sénat, ils décrochent 69 des 128 sièges, selon les estimations de l'INE. Les résultats sont encore préliminaires, étant donné que 200 sièges de députés et 32 de sénateurs, répartis en fonction du vote national obtenu par les partis, doivent être validés par le Tribunal électoral. C'est la première fois depuis 1994 qu'un président bénéficiera d'une majorité absolue aux deux chambres du Congrès mexicain. Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), au pouvoir, subit une débâcle, passant de 241 sièges de députés à seulement 62 dans la future Assemblée. Au Sénat, il passe de 61 sièges à seulement 21. La deuxième force politique du pays reste le Parti action nationale (PAN, conservateur) qui, avec ses alliés du Parti de la révolution démocratique (PRD, gauche) et du Mouvement citoyen (gauche), obtiennent 131 sièges de députés et 38 sièges de sénateurs. Lopez Obrador a remporté l'élection présidentielle avec 53,19% des voix, devant Ricardo Anaya (PAN) avec 22,27% et José Antonio Meade du PRI avec 16,40%, selon le décompte officiel. Le candidat indépendant Jaime Rodriguez Calderón recueille 5,23% des voix. (Belga)