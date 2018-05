Evan, fils de riches entrepreneurs indiens, veut gagner 1 million$/jour à 25 ans, mais il paie les ingénieurs qui travaillent pour lui 500$/mois

Depuis 2015, l'Inde est à la 3e place dans le classement des milliardaires de la planète, derrière les États-Unis et la Chine. Ce soir le magazine Reporters vous emmène dans cette Inde des nouveaux riches, là où tous les excès sont permis. Un luxe et une décadence qui contraste avec le nombre incroyablement élevé de pauvres que compte le pays.



Vous pourrez voir dans le reportage Evan, fils d’une riche famille qui a créé sa première application pour smartphone à l’âge de 12 ans et a arrêté l’école après le lycée. Il veut suivre les traces de son père, riches entrepreneurs et gagner un million de dollars par jour à l’âge de 25 ans.





"J’ai personnalisé mon iPhone avec une protection en or massif, j’ai payé 11.000 euros pour ça"



En attendant de devenir milliardaire, Evan affiche sans complexe sa réussite. Il adore tout ce qui brille et voit cela comme un investissement. "J’aime le noir et l’or, ce sont mes couleurs. C’est pour ça que j’ai personnalisé mon iPhone avec une protection en or massif, j’ai payé 11.000 euros pour ça, mais quand je le revendrai, cela coutera beaucoup plus cher", se vante-t-il.



Pourtant, celui qui veut gagner des millions ne paie les ingénieurs qui développent ses applications que 500€/mois.



