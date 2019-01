Explosion à Paris: bilan de 4 morts après la découverte d'une femme dans les décombres

Le corps d'une femme a été retrouvé dimanche dans les décombres du bâtiment soufflé par une violente explosion la veille dans un quartier central de Paris, portant désormais le bilan à quatre morts, a annoncé le parquet de Paris.

Dans la matinée, les pompiers de Paris et le parquet avaient annoncé la disparition d'une jeune femme qui était toujours recherchée par les secours.

Si cela reste encore à confirmer, le corps de la personne retrouvée dans les décombres pourrait être celui de cette personne disparue, a indiqué une source proche de l'enquête.

La femme recherchée "habitait un appartement situé au-dessus du point de l'explosion et (qui) pourrait se trouver sous les décombres", avait déclaré un peu plus tôt dans la matinée à l'AFP un porte-parole des pompiers.

"Une quarantaine de sapeurs-pompiers, dont des maîtres chiens et des pompiers spécialisés du Groupement d'intervention en milieu périlleux (Grimp) et de la Recherche et sauvetage en milieu urbain (RSMU), déblaient les débris à la main, pierre par pierre, en raison des conditions de sécurité périlleuses", avait-il précisé.

"Il faut sécuriser et renforcer au fur et à mesure le bâtiment. Les opérations de déblaiement pourraient se poursuivre une bonne partie de la semaine", a-t-il estimé.

Jusqu'à présent, le nombre de morts provoqués par la violente explosion, probablement causée par une fuite de gaz, survenue samedi matin au 6 rue de Trévise (IXe arrondissement) s'élevait à trois, deux sapeurs-pompiers et une touriste espagnole.

Une cinquantaine de personnes ont également été blessées, dont dix grièvement.

Environ 150 habitants du quartier ont été évacués et ont dû être provisoirement relogés.

Les pompiers de Paris ont lancé une cagnotte pour soutenir les familles des deux sapeurs-pompiers tués dans l'explosion. Dimanche en fin de matinée, plus de 12.000 euros avaient été versés.