Haïti subit des répliques du séisme de dimanche

(Belga) Des réppliques du tremblement de terre qui a frappé le nord d'Haïti tard dimanche ont été ressenties un jour après la première secousse qui a tué plus d'un dizaine de personnes au moins.

Une réplique de magnitude 5,2 a touché une région à 16 kilomètres de la ville de Port-de-Paix, à une profondeur de 10 kilomètres, selon l'institut géologique américain USGS, au même endroit que le premier séisme. L'agence de protection civile d'Haïti a indiqué que 8 personnes étaient décédées dans cette ville, trois autres à Gros Morne et une autre à Saint-Louis du Nord. Pas moins de 188 personnes ont été blessées, selon la déclaration postée sur Twitter. Le pays démuni avait été frappé par un terrible tremblement de terre de magnitude 7 en 2010, au cours duquel 220.000 personnes avaient été tuées. Une large partie de la population vit toujours dans des logements d'urgence depuis lors, et la situation politique et économique est toujours très fragile dans l'archipel. (Belga)