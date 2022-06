Invasion de l'Ukraine - Russie: 43 Canadiens supplémentaires interdits d'entrée

(Belga) La Russie a interdit lundi l'entrée sur son territoire à 43 personnalités canadiennes supplémentaires, en réponse aux sanctions annoncées par Ottawa contre des Russes pour punir Moscou de son offensive en Ukraine.

Dans la foulée, le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. La nouvelle liste publiée par le ministère russe des Affaires étrangères inclut notamment Suzanne Cowan, la présidente du Parti libéral canadien du Premier ministre Justin Trudeau, ainsi que Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de celle d'Angleterre. Des hauts fonctionnaires, conseillers politiques et membres de la société civile ont également été sanctionnés. La diplomatie russe a dénoncé la "russophobie belliqueuse" du gouvernement de M. Trudeau et a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de représailles contre l'introduction en mai par Ottawa de "nouvelles sanctions contre des dirigeants d'entreprises russes et les membres de leurs familles". En comptant la dernière liste, plus de 700 Canadiens ont été interdits d'entrée en Russie depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine. Justin Trudeau a ensuite fait savoir lundi, en marge du G7 en Allemagne, que de nouvelles mesures punitives viseraient notamment six Russes et 46 entreprises du secteur de la défense russe, d'après un communiqué. Il a souligné la volonté du gouvernement canadien de "contrer la désinformation que propage le Kremlin" et d'interdire l'exportation d'équipements technologiques avancés que la Russie pourrait utiliser pour fabriquer des armes. Le 19 mai, Moscou avait annoncé fermer le bureau dans la capitale russe de la radio-télévision canadienne CBC/Radio-Canada et annuler les accréditations et les visas de ses journalistes, en réponse à l'interdiction de diffusion de chaînes du groupe russe RT au Canada, décidée mi-mars. Ottawa a imposé des sanctions à plus de 1.070 personnes et entités de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus. (Belga)