L'échange de tirs avec le Hezbollah probablement terminé, pas de victime côté israélien

(Belga) Les échanges de tirs dimanche entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne à la frontière entre les deux pays sont "probablement terminés" et n'ont fait aucune victime côté israélien, a indiqué l'armée israélienne.

"L'échange de tirs est fort probablement terminé", a déclaré le porte-parole de l'armée Jonathan Conricus. Il a indiqué qu'une ambulance militaire israélienne avait été touchée mais qu'il n'y avait aucune victime côté israélien contrairement à ce que le Hezbollah libanais avait affirmé. Israël a tiré "plus de 40 roquettes" de type incendiaire ou des munitions à fragmentation sur les environs de trois villages dans le sud du Liban, a pour sa part précisé l'armée libanaise sur son site internet. "Les forces de l'occupation israélienne ont visé les environs des localités de Maroun al-Ras, Aïtaroun et Yaroun avec plus de 40 roquettes à fragmentation ou incendiaire, ce qui a provoqué des incendies" dans ces secteurs boisés. (Belga)