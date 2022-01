L'Inde réautorise le financement étranger d'une organisation créée par Mère Teresa

(Belga) L'Inde a réautorisé le financement étranger d'une organisation caritative fondée par Mère Teresa, quelques semaines après une interruption vue par des critiques comme une preuve supplémentaire du harcèlement des chrétiens sous le gouvernement nationaliste hindou.

Le 25 décembre, l'organisation caritative s'était vu refuser le renouvellement de sa licence lui permettant de recevoir des financements étrangers, selon le ministère indien de l'Intérieur. La décision soulignait que Les Missionnaires de la Charité ne remplissaient plus les conditions d'éligibilité, sans donner plus de détails. La licence a finalement été "renouvelée", a déclaré à l'AFP Sunita Kumar, un proche collaborateur de feue Mère Teresa. Les Missionnaires de la Charité est un ordre catholique fondé en 1950 par Mère Teresa, une religieuse catholique romaine qui a vécu et travaillé en Inde pendant la majeure partie de sa vie, aidant notamment les démunis dans la ville de Calcutta. Elle obtient le prix Nobel de la paix en 1979 et est déclarée sainte peu après. L'organisation gère des foyers d'accueil à travers l'Inde. Selon le quotidien Hindu, elle a obtenu environ 750 millions de dollars (662 millions d'euros) de financements étrangers au cours de l'exercice 2020-21. Le gouvernement Modi a été accusé de bloquer l'accès aux financements étrangers des organisations caritatives et de défense des droits travaillant en Inde. La semaine dernière, la branche indienne de l'ONG Oxfam a affirmé subir un blocage de l'accès aux fonds étrangers, prévenant que cela aurait d'importantes conséquences sur ses activités humanitaires. Et Amnesty International a annoncé en 2020 cesser ses opérations en Inde après le gel de ses comptes bancaires par le gouvernement. Les militants des droits de l'homme s'inquiètent également de l'augmentation de la discrimination et de la violence que subissent les minorités religieuses depuis l'arrivée au pouvoir de M. Modi en 2014. Le gouvernement nie tout "Hindutva", projet d'hégémonie hindoue, et insiste sur l'égalité des droits entre toutes les religions. (Belga)