L'ouragan Isaac s'approche des Antilles: alerte jaune déclenchée

L'alerte jaune pour cyclone (niveau de pré-alerte) a été déclenchée lundi en Martinique, en Guadeloupe et sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'approche de l'ouragan de catégorie 1 Isaac, près d'un an après le passage dévastateur d'Irma, ont annoncé les préfectures de Guadeloupe et Martinique.

Isaac est devenu un ouragan de catégorie 1 en fin de nuit dernière, avec des vents d'environ 12 km/h, et des rafales jusqu'à 150 km/h, a indiqué Météo-France.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC) à 17H00 (heure de Paris), il se situait à environ 1.800 km des Antilles.

"Il constitue une menace croissante pour l'arc antillais", et pourrait passer, durant la nuit de ce mercredi au jeudi, "entre Sainte-Lucie et les Iles du Nord (Saint-Barth et Saint-Martin)" ou "plus probablement entre la Martinique et Antigua", selon Météo-France.

L'ouragan est "de petite taille", et "sa trajectoire et son intensité demeurent très incertaines", ont souligné les préfectures.

L'ouragan devrait "s'intensifier graduellement" vers un niveau de catégorie 2, "avant de s'affaiblir lors de son passage sur l'arc antillais", ajoutent les préfectures, qui s'attendent "à une nette dégradation des conditions météorologiques (pluie, vent, mer) mercredi et jeudi", et invitent la population "à se tenir régulièrement informée sur son évolution".

Elles appellent notamment à vérifier les réserves nécessaires (alimentation, eau, bougies, piles, médicaments…), le poste de radio (pour pouvoir rester informer), et éviter d’entreprendre de longues randonnées en montagne ou de prendre la mer.

L'ouragan Isaac fait son apparition un peu plus d'un an après l'ouragan Irma de catégorie 5, une ampleur jamais vue dans l'Atlantique, qui a notamment dévasté Saint-Barth et Saint-Martin, le 6 septembre 2017, et causé la mort de 11 personnes à Saint-Martin.

Deux autres ouragans se sont formés ces derniers jours dans l'Atlantique: Florence, de catégorie 4 (vents à partir de 210 km/h), qui s'approche des Etats-Unis et menace la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie, et l'ouragan Hélène (catégorie 1) qui se trouve actuellement au large du Cap-Vert.

Début juillet, les Antilles avaient déjà été placées en vigilance jaune, à l'approche de l'ouragan Beryl, de catégorie 1, qui s'était finalement affaibli pour devenir une onde tropicale en approchant des îles.