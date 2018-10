La Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés primée au Sénat

(Belga) La Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés a reçu vendredi au Sénat le prix Henri La Fontaine pour l'Humanisme 2018 pour sa contribution à la liberté d'expression sur laquelle planent des menaces grandissantes.

Le prix bisannuel a été remis entre les mains des animateurs de la plateforme, Mehdi Kassou et Adriana Costa Santo par Mokhtar Trifi, président d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme et Prix Nobel de la Paix en 2015. Mehdi Kassou a dédié le prix aux dizaines de milliers d'hébergeurs qui se sont mobilisés depuis septembre 2014 pour accueillir les migrants qui se sont réfugiés au parc Maximilien à Bruxelles, faute de pouvoir être accueillis dans une structure publique d'hébergement. Avec Adriana Costa Santo, il a souligné la générosité de la population face à l'absence de solution gouvernementale, qui, à les entendre, s'est également traduite dans les urnes le 14 octobre dernier. Cette dernière a également salué la présidente du Sénat Christine Defraigne (MR) en faveur des communes hospitalières et contre les visites domiciliaires envisagées par le gouvernement. Les 10.000 euros accompagnant le prix seront versés au centre d'hébergement La porte d'Ulysse qui accueille tous les soirs 350 personnes, soit un coût de 1.000 euros par jour.