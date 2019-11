Le gouvernement Trump va forcer les hôpitaux à publier leurs tarifs

(Belga) Les hôpitaux américains, célèbres pour l'opacité de leurs tarifs et leurs factures surprises, seront obligés à partir de 2021 de rendre publics les prix de leurs procédures afin que les patients puissent les comparer, selon une réglementation publiée vendredi par l'administration de Donald Trump.

Le département de la Santé a séparément proposé une nouvelle réglementation afin de forcer les assureurs privés à permettre à leurs assurés, avant une intervention ou un traitement médical, de voir combien cela leur coûtera. Ce type de visibilité s'apparente aujourd'hui souvent à un parcours du combattant pour les patients, qui acceptent souvent de se faire opérer sans avoir de certitude sur leur facture finale. "Dans le statu quo, les prix des soins sont aussi transparents que de la boue pour les patients", a déclaré l'administratrice des Centers for Medicare & Medicaid Services, Seema Verma. La transparence requise par le gouvernement Trump "alimentera le moteur de la concurrence entre hôpitaux et assureurs", selon elle. Aux Etats-Unis, les prix des procédures ne sont pas fixés par une autorité centrale. Ils sont négociés entre les hôpitaux et les compagnies d'assurance privées, qui couvrent environ la moitié de la population. Pour une même opération du genou, un grand assureur obtiendra de meilleurs prix qu'un petit assureur. Un réseau hospitalier qui détient un monopole dans une ville est également capable de fixer des prix plus élevés qu'ailleurs où plusieurs hôpitaux sont en concurrence. Ces prix négociés sont aujourd'hui confidentiels. Non seulement les assureurs ne connaissent pas les prix payés par leurs concurrents, mais le patient ignore combien il devra payer de sa poche. Par exemple, un patient qui est couvert à 80% par son assureur pour une procédure donnée ne peut souvent pas savoir à combien s'élèvera son reste à charge de 20%, qui peut se monter à des milliers de dollars. La réglementation proposée vendredi vise à éviter ces surprises. Les deux décisions devraient toutefois être contestées en justice par le secteur hospitalier. (Belga)