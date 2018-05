Le Paraguay confirme l'inauguration imminente de son ambassade à Jérusalem

(Belga) Le Paraguay inaugurera dans les jours à venir son ambassade à Jérusalem, imitant ainsi les Etats-Unis et le Guatemala, a confirmé jeudi le chef de la diplomatie Eladio Loizaga.

Le ministre n'a pas précisé la date de cette inauguration. Selon des sources non officielles, celle-ci pourrait intervenir mardi, en présence du président paraguayen Horacio Cartes. "Le président a planifié cette décision il y a environ huit mois. Nous en avons discuté et voilà, le moment est arrivé. La décision n'a rien à voir avec le fait que d'autres gouvernements aient fait la même chose", a dit M. Loizaga à la radio 780 AM de Asuncion. Selon le chef de la diplomatie, le président paraguayen a pris sa décision après un voyage en juillet 2016 en Israël, où il a pu observer que c'est à Jérusalem que tous les ambassadeurs en poste dans ce pays viennent présenter leurs lettres de créances auprès des autorités. Le Paraguay s'apprête ainsi à devenir le 2e Etat d'Amérique latine, après le Guatemala mercredi, à imiter la décision très controversée de Donald Trump. D'autres pays suivront, a prédit M. Loizaga. (Belga)