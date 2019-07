Le pétrolier Grace One sera rendu si l'Iran apporte des "garanties sur sa destination"

(Belga) Le pétrolier iranien arraisonné la semaine dernière au large de Gibraltar et soupçonné de faire route vers la Syrie, en violation des sanctions, sera rendu si l'Iran apporte des "garanties sur sa destination", a affirmé samedi le ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt.

M. Hunt a expliqué s'être entretenu samedi avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, à propos de ce pétrolier, le Grace One. "Je l'ai rassuré sur le fait que notre préoccupation était la destination et non l'origine du pétrole sur le Grace One et que le Royaume-Uni faciliterait sa libération si nous avons des garanties qu'il ne serait pas envoyé en Syrie, à l'issue d'une procédure régulière devant la justice de Gibraltar", a tweeté M. Hunt. M. Hunt a ajouté que le chef de la diplomatie iranienne "veut résoudre la question et ne cherche pas l'escalade". Le ministre britannique s'est également entretenu avec le chef du gouvernement de Gibraltar Fabian Picardo "qui fait un excellent travail de coordination et partage l'approche britannique sur la voie à suivre". Bâtiment de 330 mètres contenant 2,1 millions de barils de brut, soit sa capacité maximale, le pétrolier iranien a été arraisonné le 4 juillet par la police et les douanes de Gibraltar, assistées d'un détachement de Royal Marines britanniques, au large de ce territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne. Gibraltar le soupçonne d'avoir voulu livrer du pétrole à la Syrie, en violation des sanctions européennes contre le régime de Bachar al-Assad. Ce que dément Téhéran, qui a dénoncé un acte de "piraterie". La Cour suprême de Gibraltar a donné son feu vert à l'immobilisation du bâtiment pendant 14 jours, soit jusqu'au 19 juillet, mais cette autorisation peut être prolongée pour un total de 90 jours. Le capitaine et trois officiers du pétrolier iranien, tous de nationalité indienne, avaient été arrêtés et ont été libérés vendredi sans charge retenues contre eux. Ces arrestations étaient intervenues dans un contexte de tensions grandissantes avec Téhéran, Londres accusant des bateaux iraniens d'avoir tenté, mercredi soir, de bloquer un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. Lors de sa conversation avec son homologue iranien, M. Hunt a dit avoir évoqué un autre sujet sensible, celui de "l'emprisonnement injustifié" de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Irano-britannique emprisonnée à Téhéran depuis 2016. Accusée d'avoir cherché à renverser le régime iranien, ce qu'elle nie, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été condamnée à cinq ans de prison. M. Zarif "a dit qu'il continuerait à chercher une solution" dans ce dossier, selon M. Hunt.