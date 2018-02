Les chefs d'Etat des deux Corées échangent une poignée de main avant la cérémonie d'ouverture des JO

(Belga) Le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef d'Etat de la Corée du Nord Kim Yong Nam se sont rencontrés vendredi, échangeant une poignée de main avant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver au Sud.

M. Kim, qui dirige officiellement la délégation diplomatique nord-coréenne, a rencontré M. Moon lors d'une réception des dirigeants organisée avant la cérémonie, selon l'agence sud-coréenne Yonhap. Le président sud-coréen et son épouse ont accueilli leurs invités un par un. Les représentants des deux Etats rivaux ont échangé des sourires tandis qu'ils se serraient la main, l'air détendu. Kim Yo Jong, l'influente soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et qui fait partie de la délégation venue de Pyongyang, semblait ne pas être présente. Kim Yong Nam est le plus haut dignitaire nord-coréen à s'être jamais rendu au Sud tandis que Yo Jong est la première membre de la dynastie régnant au Nord à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée. (Belga)