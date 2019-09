Marché de l'art: les actionnaires de Sotheby's adoubent Patrick Drahi

La façade de Sotheby's à New YorkDia Dipasupil

Le milliardaire français Patrick Drahi a obtenu jeudi le feu vert des actionnaires de Sotheby's à son offre de rachat de la célèbre maison d'enchères, une étape cruciale qui met probablement fin aux spéculations sur une éventuelle contre-offre et aux remous en interne.

Réunis à New York lors d'une assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont approuvé, selon un communiqué, cette transaction à 3,7 milliards de dollars ayant sonné comme un coup de tonnerre dans le milieu de l'art en juin.

Environ 91% des votants se sont prononcés en faveur de l'opération, qui doit toutefois encore être validée par les autorités règlementaires. Elle doit être finalisée au quatrième trimestre prochain.

Le plébiscite des actionnaires est une victoire pour M. Drahi, qui s'assure ainsi de risques de contre-offre quasiment nuls désormais.

Le fonds britannique RWC Asset Management, actionnaire à 2,53% de Sotheby's au 29 juin, avait fait miroiter l'hypothèse d'un chevalier blanc en reprochant à la direction de Sotheby's de ne pas avoir sollicité le groupe hongkongais Taikang Asset Management (17,03% du capital).

Des actionnaires minoritaires avaient également déposé une plainte pour information incomplète, dans l'espoir de forcer la main de la direction et de M. Drahi pour obtenir davantage car les ventes d'œuvres d'art ont atteint récemment des montants astronomiques.

"Le conseil d'administration voudrait remercier les actionnaires de Sotheby's pour leur vote de confiance en la fusion", a commenté Domenico De Sole, le président du groupe, cité dans le communiqué.

La proposition d'achat de M. Drahi "offre une prime importante à nos actionnaires ainsi qu'aux salariés-actionnaires et met Sotheby's en bonne place pour l'avenir", ajoute-t-il.

A Wall Street, l'action reculait de 0,4% à 56,78 dollars vers 15H35 GMT.

- Duel avec Pinault -

M. Drahi, propriétaire de l'opérateur télécoms français SFR, des médias BFM TV, Libération ou encore L'Express et un des principaux acteurs du câble aux Etats-Unis via Altice USA, a pris par surprise le monde de l'art en juin en puisant dans sa tire-lire pour s'offrir Sotheby's, fondée à Londres en 1744.

Dans le détail, il proposait 57 dollars par action, soit 61% de plus que le prix de l'action de Sotheby's à la clôture de la Bourse de New York le vendredi 14 juin. Celle-ci évoluait aux alentours de 56,80 dollars jeudi après avoir monté à près de 60 dollars fin juillet.

Contrairement à ses autres transactions, Sotheby's est une opération réalisée par M. Drahi, gros collectionneur, à titre personnel via BidFair USA, une entité qu'il détient à 100%.

Le milliardaire s'est en effet engagé à financer la transaction principalement sur ses fonds propres. Il envisage en particulier de vendre des actions d'Altice USA à hauteur de 400 millions de dollars d'ici la fin de l'année, et de faire un emprunt.

Une fois qu'il aura mis la main sur Sotheby's, M. Drahi va devenir le rival direct de François Pinault, autre grande fortune française, propriétaire, via sa société d'investissement Artémis, de Christie's, la grande concurrente de Sotheby's sur un marché des enchères d'art en pleine effervescence.

Sur les 311 œuvres ayant dépassé 30 millions de dollars, 217 ont été adjugées à New York et 67 à Londres, essentiellement par ces deux maisons.

Récemment, Sotheby's a ainsi organisé à New York la vente pour 110,7 millions de dollars d'une toile de la série des "Meules" de Claude Monet, un record pour le peintre impressionniste français.

Elle a aussi fait parler d'elle en octobre dernier, quand une œuvre de Banksy, tout juste vendue, s'est autodétruite sous les yeux du public à Londres.

"Ceci est un moment historique pour Sotheby's et nous sommes heureux d'avoir obtenu l'approbation des actionnaires de l'entreprise", s'est enthousiasmé jeudi Tad Smith, le directeur général. Et d'ajouter: "Sotheby's est en bonne voie pour une autre solide saison avec des enchères exceptionnelles prévues à Hong Kong et des ventes d'art contemporain pour inaugurer notre nouvel espace renové" à Londres le mois prochain.