MotoGP: "Avec mon frère, nous nous levons avec la même mentalité" souligne Marc Marquez

Les deux frères Marquez, Marc et Alex, animés par "la même mentalité" ont encore connu un dimanche faste lors du Grand Prix Moto de la République tchèque en remportant haut la main leur catégorie, MotoGP pour le premier et Moto2 pour le second.

Les deux Espagnols, nés à Cervera en Catalogne, caracolent désormais en tête des classements provisoires de leur championnat respectif, Marc ayant remporté sur le circuit de Brno sa 6e victoire de la saison et Alex la 5e.

"Ce sont des moments vraiment très chouettes", a affirmé Marc Marquez, 26 ans, après sa victoire moins de deux heures après celle de son frère.

"A la maison, nous essayons de nous entraîner ensemble. Nous nous levons le matin avec la même mentalité et avec le même objectif qui est de remporter le championnat", a-t-il souligné.

Si Marc a déjà remporté à 5 reprises le championnat MotoGP, Alex, 23 ans, ne compte encore qu'une seule couronne mondiale à son palmarès, remportée en Moto3 en 2014. Il a terminé 4e du championnat Moto2 en 2017 et 2018.

Marc semble bien parti pour remporter un 6e titre en MotoGP cette année -- le 4e consécutif-- avec 63 points d'avance sur son suivant, l'Italien Andrea Doviziosio, alors qu'il reste 9 épreuves au calendrier. Alex compte lui 33 points de plus que le Suisse Thomas Lüthi.

"Nous nous donnons à 100% tous les deux et je suis très heureux des résultats de mon frère", a affirmé dimanche Marc Marquez, qui ne manque jamais de venir saluer avec effusion son cadet lorsqu'il gagne et que lui attend le départ de sa course en MotoGP.

Les deux frères vont peut-être arriver à remporter tous deux leurs championnat respectif la même année, répétant leur exploit de 2014 lorsque Marc avait remporté son 2e titre en Moto GP et Alex celui de Moto3.

Ensuite, d'aucuns parlent de l'arrivée d'Alex en MotoGP l'année prochaine, ouvrant la possibilité d'une véritable lutte fratricide au plus niveau de la compétition moto.

(propos recueillis en conférence de presse)