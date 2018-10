(Belga) L'ouragan Florence a fait ses deux premiers morts aux Etats-Unis, une femme et son bébé, a annoncé vendredi la police de Wilmington, en Caroline du Nord.

"Une femme et son bébé ont été tués lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Le père a été blessé" et hospitalisé, a écrit la police sur Twitter. Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'ouragan a touché terre en Caroline du Nord vendredi matin. (Belga)