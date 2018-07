RDC: des catholiques projettent trois jours d'"actions" anti-Kabila en août

(Belga) Le collectif des laïcs catholiques organisateur de trois marches anti-Kabila a projeté samedi d'organiser trois jours de "grandes actions" pour "obtenir la démission" du chef de l'État de la République démocratique du Congo, dans un communiqué parvenu à l'AFP.

"L'heure est grave, la paix et la stabilité du pays ainsi que la sous-région étant menacée". Le comité laïc de coordination (CLC) "lancera un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation pour ses premières grandes actions qui se tiendront le 12, 13 et 14 août 2018", a-t-il indiqué. Le collectif a décrété "le mois d'août, mois de marches pacifiques, des sit-in, des villes mortes, des grèves générales et d'actions de désobéissance civile". L'objectif poursuivi est "d'obtenir la démission du président Joseph Kabila et de son gouvernement devenus de véritables obstacles à des élections crédibles, transparentes et apaisées" en RDC, a jugé le collectif. Le CLC accuse le président Kabila de vouloir briguer un troisième mandat, malgré l'interdiction constitutionnelle qui lui était faite de ne pas se représenter après la fin de son mandat le 20 décembre 2016. La plateforme électorale des partis au gouvernement d'union nationale autour du président Kabila a indiqué à la presse que "le nom de son candidat sera connu avant le 8 août", selon l'un de ses porte-parole le Dr Félix Kabange. Le 8 août est le dernier jour d'enregistrement des candidature à la présidentielle du 23 décembre.