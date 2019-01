Russie: un avion d'Aeroflot que voulait détourner un passager ivre atterrit en urgence en Sibérie

MOSCOU - Un avion de la compagnie russe Aeroflot qui allait à Moscou a effectué un atterrissage d'urgence en Sibérie mardi à cause d'un passager ivre qui voulait que l'avion dévie de sa route, ont annoncé les autorités russes.



"L'avion, en provenance de Sourgout (Sibérie occidentale) et à destination de Moscou, a changé de route à la demande d'un des passagers", a indiqué le comité antiterroriste russe sur son site internet.



"Le pilote de l'avion a décidé de faire atterrir l'avion à Khanty-Mansiïsk", une ville de Sibérie située à 2.700 km de Moscou, a ajouté le comité antiterroriste, indiquant que les enquêteurs travaillaient à "clarifier toutes les circonstances de l'évènement".



L'homme était alcoolisé, a indiqué le comité d'enquête, cité par les agences russes.



Selon l'agence de presse russe Interfax, citant des sources dans le milieu de l'aviation civile, le passager en question aurait demandé à ce que l'avion soit détourné vers l'Afghanistan.



"Le malfaiteur (...) a été arrêté", a indiqué la compagnie Aeroflot dans un communiqué: "Aucun des passagers et des membres de l'équipage n'a été blessé. Un autre avion a été acheminé vers Khanty-Mansiïsk pour prendre en charge les passagers libérés".



"Compte tenu de la menace accrue du terrorisme international ces dernières années, tous les employés d'Aeroflot reçoivent des instructions détaillées sur sur les mesures à prendre pour protéger les passager en cas de tels incidents", a ajouté le groupe.



L'accès à l'aéroport de la ville a été interrompu, selon les agences russes.