Trump: décision "la semaine prochaine" sur la tenue du sommet avec Kim

(Belga) Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'une décision serait prise "la semaine prochaine" concernant le maintien ou non de sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prévue le 12 juin à Singapour.

"Concernant Singapour, nous allons voir. Et cela pourrait se produire. Cela pourrait bel et bien se produire. Mais quoiqu'il en soit, nous saurons la semaine prochaine au sujet de Singapour", a déclaré M. Trump dans les jardins de la Maison Blanche. "Un jour, à une certaine date, cela se produira. Ce pourrait très bien être le 12 juin. Nous verrons". Il avait pour la première fois évoqué mardi un éventuel report. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait peu auparavant confirmé que le sommet de Singapour était "toujours prévu pour le 12 juin" mais que sa tenue "dépend en dernier ressort" de Kim. "Il a demandé cette rencontre, le président a accepté de le rencontrer, je suis plein d'espoir de voir cette rencontre avoir lieu", a-t-il ajouté devant une commission parlementaire. Le doute plane depuis la semaine dernière sur la concrétisation de cette rencontre, lorsque la Corée du Nord a subitement menacé de ne pas y participer et a annulé des discussions avec le Sud. Pyongyang a accusé Washington de vouloir le mettre au pied du mur et le forcer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. (Belga)