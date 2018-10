Turquie: le parlement prolonge d'un an le mandat des forces turques en Syrie et en Irak

(Belga) Le parlement turc a approuvé mercredi la prolongation d'un an du déploiement des forces turques en Syrie et en Irak, a annoncé l'agence officielle Anadolu.

Ce déploiement, approuvé la première fois par le parlement en octobre 2014, a été depuis prolongé chaque année d'un an. Le mandat autorise des actions militaires dans ces deux pays voisins de la Turquie contre le groupe Etat islamique et d'autres organisations considérées par Ankara comme des organisations terroristes. La motion approuvée mercredi par le parlement souligne qu'il est "essentiel pour la sécurité nationale de la Turquie de prendre toutes les mesures nécessaires (...) face à n'importe quelle menace". Ismet Yilmaz, président de la commission de la Défense du parlement, a assuré que le combat de la Turquie contre le terrorisme ne connaîtrait pas de relâche. "Nous ne permettrons pas au groupes terroristes de s'abriter ou d'être entraînés à nos frontières méridionales, ou d'organiser des attaques contre notre pays en mettant à profit la situation politique instable en Irak et en Syrie", a averti M. Yilmaz cité" par Anadolu. En mars, les forces turques, soutenues par des groupes rebelles syriens équipés et formés par Ankara, avaient pris la région d'Afrine dans le nord de la Syrie, auparavant bastion des Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde soutenue par Washington mais considérée comme "terroriste" par Ankara. (Belga)