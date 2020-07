Un enfant de 2 ans tombe du 4e étage d'un immeuble en Chine: il est miraculeusement rattrapé dans sa chute (vidéo)

Dans une vidéo effrayante, on peut voir un petit garçon faire une chute du quatrième étage de son immeuble. L'enfant est miraculeusement rattrapé par un homme.

La scène se déroule dans la ville de Huai'an, dans la province de Jiangsu, en Chine. Un petit garçon de deux ans est accroché à un climatiseur situé au quatrième étage d'un immeuble. Dans la vidéo publiée par la télévision chinoise, on peut voir le moment où il lâche prise et tombe… avant d'être rattrapé par un homme en bas du bâtiment.

Grâce à lui, l'enfant n'a pas été blessé. L'homme, appelé Li Dehai, a confié au Sun: "après avoir vu ce garçon accroché, j'ai pris une de mes couvertures et nous étions quatre à nous tenir en-dessous de l'immeuble pour l'attraper. J'ai remarqué l'auvent en verre et j'ai eu peur qu'il ne se blesse en tombant dessus, donc j'ai été chercher une autre couverture plus épaisse et l'ai placée dessus".