Un enfant, survivant de la fusillade au Texas, raconte: "Le tireur est entré et il a dit 'C'est l'heure de mourir'"

L'une des institutrices de l'école, présente dans l'établissement au moment du drame, a raconté à ABC que ses élèves regardaient un film de Disney pour célébrer la fin prochaine de l'année scolaire, quand des coups de feu ont retenti.

Ses élèves ont alors mis en pratique leurs années d'entraînements pour une telle situation, en se rassemblant en silence sous leur table. Ces entraînements sont devenus la norme dans les écoles aux Etats-Unis, où les fusillades meurtrières se répètent inlassablement d'année en année. "Ils savaient que ce n'était pas un exercice. Nous devions être silencieux, ou sinon nous allions l'alerter de notre présence", a détaillé l'institutrice qui a souhaité garder l'anonymat.

L’un des enfants présents dans l’école au moment du drame raconte : "Le tireur est entré. Il s’est un peu accroupi, et il a dit : 'C’est l’heure de mourir'". Le garçon de 9 ans, qui a souhaité rester anonyme, poursuit son récit d’horreur : "Quand il a tiré, c’était très fort, et ça m’a fait mal aux oreilles. Quand j’ai entendu les tirs à travers la porte, j’ai dit à mon ami de se cacher sous quelque chose pour que le tireur ne nous trouve pas. Je me suis bien caché, et j’ai dit à mon ami de ne pas parler, sinon il allait nous entendre."