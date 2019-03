Un homme tué par un lion qu'il élevait sans autorisation en République tchèque: "La police a été obligée de tuer les deux lions par balles"

Un Tchèque, qui élevait deux lions sans autorisation, a été attaqué et tué mardi matin par l'un d'entre eux, un mâle de neuf ans, à Zdechov, un village de l'est de la République tchèque, a annoncé la police. "Je peux confirmer la mort de l'éleveur", a déclaré à l'AFP la porte-parole de la police régionale, Lenka Javorkova.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. La victime, un homme de 34 ans, gardait les deux félins, le mâle et une femelle de deux ans, sans autorisation des services vétérinaires locaux, dans un enclos bâti sans permis de construction. "La police a été obligée de tuer les deux lions par balles", a expliqué la porte-parole.





"Pas de danger pour la population"



La police avait été alertée par le père de la victime, qui a vu vers 07H00 locales (06H00 GMT) sur une caméra de surveillance le corps de son fils gisant à l'intérieur de l'enclos. Un médecin dépêché sur les lieux "a constaté la mort du propriétaire" des deux fauves, selon la porte-parole de la police. "Aucun des deux animaux ne s'est retrouvé hors de l'enclos à la suite de l'accident, il n'y a pas de danger pour la population", a assuré Mme Javorkova.

L'homme élevait le mâle depuis 2016 et la femelle depuis l'année dernière. La présence des deux animaux suscitait une vive inquiétude à Zdechov, un village d'environ 600 habitants. En juin dernier, la lionne promenée en laisse par son propriétaire à l'extérieur de l'enclos avait attaqué et blessé un cycliste.