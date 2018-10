Un tsunami frappe une île au centre de l'Indonésie après un violent séisme: le bilan monte à 384 morts

Le puissant séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes en Indonésie a fait 384 morts et des centaines de blessés, a annoncé samedi l'agence de gestion des catastrophes dans un nouveau bilan.

Les images venues de la ville de Palu (350.000 habitants) sur la côte ouest des Célèbes montraient des corps allongés près de la côte, certains recouverts de couvertures bleues. Des carcasses de véhicules témoignent de la violence de la vague qui s'est abattue sur la côte.



Alors que les hôpitaux sont dépassés par l'afflux de victimes, de nombreux blessés étaient soignés à l'extérieur. Des habitants transportaient tant bien que mal des corps sans vie, tandis qu'une image montre un homme portant le corps boueux d'un enfant.

L'essentiel des victimes ont été recencées à Palu, ville de quelque 350.000 habitants sur la côte ouest des Célèbes, a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, qui a réclamé "du personnel, des volontaires et des engins spécialisés".

Selon nos informations, aucun Belge n'a pour l'instant été signalé parmi les victimes de cette catastrophe. Les Tour-Opérateurs Tui et Connections informent qu’ils n’ont aucun client sur l’île des Célèbes, touchée par le tsunami meurtrier.

Thomas Cook/Neckermann indiquent qu’ils ont des clients sur d’autres îles en Indonésie, loin de la zone touchée. Ces personnes poursuivent leur circuit touristique comme prévu.

A noter que les voyages proposés par certains Tour-Opérateurs belges se font plutôt dans le sud de l'île.







Des hôtels et un centre commercial détruits

Le séisme frappé l'île juste avant 11H00 GMT avec une secousse d'une magnitude de 7,5, selon l'institut géologique américain (USGS). C'est plus que la série de tremblements de terre meurtrière connue par l'Indonésie en août, qui avait fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Un tsunami s'est déclenché peu après avec une hauteur maximale de 1,5 m sur la côte proche de Palu.



La panique a poussé les habitants à fuir vers les hauteurs de la ville, selon des images des télévisions locales. Une vidéo montre une vague imposante s'abattre sur plusieurs bâtiments et inonder une mosquée.



"J'ai commencé à courir quand j'ai vu des vagues s'abattre sur la côte", a expliqué à l'AFP Rusidanto, un habitant de Palu, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.



L'électricité partiellement coupée



Les dégâts sont importants. Des images diffusées par l'agence de gestion des catastrophes montrent un centre commercial très endommagé à Palu, avec au moins un étage effondré. D'autres photos témoignent de bâtiments très abîmés, et des routes et des trottoirs fissurés.

L'électricité est partiellement coupée dans la ville, l'aéroport a été fermé pour 24 heures, ainsi que certains axes routiers menant à la ville.



Le président indonésien Joko Widodo a annoncé que l'armée avait été appelée pour aider aux opérations de recherche de victimes dans la zone.



L'épicentre du séisme se situe à 78 kilomètres au nord de Palu, capitale de la province du centre des Célèbes. Le séisme a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île. La terre a aussi tremblé sur l'île voisine de Kalimantan, à Samarinda, de l'autre côté du détroit de Makassar.





Une série de séismes dévastateurs



L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

Le 26 décembre 2004, l'Indonésie avait été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un tsunami qui a tué 220.000 personnes dans la région, dont 168.000 rien qu'en Indonésie.



En 2006, près de 6.000 personnes avaient péri dans un séisme sur l'île de Java. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 (d'après l'USGS) s'était produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de Yogyakarta.