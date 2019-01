Une nouvelle mission commerciale flamande en Arabie Saoudite

(Belga) Une nouvelle mission économique flamande mettra le cap sur l'Arabie Saoudite en mars prochain, et ce malgré des déclarations antérieures du ministre-président Geert Bourgeois (N-VA), écrivent jeudi De Standaard et Het Nieuwsblad. Le voyage d'affaires est organisé par l'agence régionale Flanders Investment and Trade (FIT).

Par le passé, la N-VA a régulièrement dénoncé les violations des droits de l'Homme en Arabie Saoudite, déplorant entre autres l'élection du pays à la Commission des droits des femmes de l'ONU en 2017. A l'époque, Geert Bourgeois avaient notamment annoncé au parlement que la Flandre n'organiserait plus de missions économiques dans cet Etat, tant que la situation n'évoluerait pas favorablement. Malgré ces précédentes déclarations, M. Bourgeois estime aujourd'hui que cette mission commerciale ne pose pas de problème. "C'est une décision autonome de FIT, à la demande des entreprises, d'organiser ce voyage. En ce sens, le ministre-président n'est donc pas impliqué politiquement et il reste donc conséquent", a affirmé son porte-parole. Ce dernier souligne qu'il convient de distinguer les missions économiques organisées par FIT de celles qui le sont par le gouvernement. Bien qu'il en ait la possibilité, l'exécutif flamand n'a pas l'intention d'empêcher l'initiative de l'agence FIT. "Elle concerne des secteurs qui vendent des produits innocents", a encore affirmé le porte-parole du ministre-président. "Tant qu'il n'y a pas d'embargo général de la Belgique, de l'Europe ou des Nations Unies et que nous n'exportons pas d'armes, il n'y a pas de problème", a pour sa part souligné le responsable de la mission Mohsin Abbas. Les partis d'opposition Groen et sp.a se posent tout de même des questions. (Belga)