A l'abandon depuis 50 ans, le moulin de Saintes, à Tubize, est en travaux

Le moulin de Saintes à Tubize est en travaux. A l'abandon depuis 50 ans, cet édifice du 18ème siècle sera transformé en musée.



"Il y a un double intérêt : tout d'abord, c'est que l'on veut sauver le patrimoine, et le moulin est un phare à l'entrée de Tubize. Les Saintois sont en demande de la restauration du moulin depuis de nombreuses années. Et puis, c'est aussi permettre aussi aux plus jeunes générations de comprendre comment on fabriquait la farine à l'époque et aussi la force éolienne puisqu' on aura dans le musée une partie liée à ce à ce type de de motricité", précise Pierre Anthoine, échevin des Travaux de Tubize.

Coût des travaux : un million et demi d'euros, en grande partie subsidiée par la région wallonne. Il a fallu faire appel au savoir-faire d'une entreprise hollandaise et Tubize est à la recherche d'un meunier car les habitants pourront venir faire moudre leurs grains.