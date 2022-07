À Wavre, la vie économique a repris un an après les inondations qui ont ravagé plusieurs commerces

Il y a un an jour pour jour, plusieurs communes du Brabant Wallon ont également été touchées par les inondations. À Wavre, plusieurs rues commerçantes ont été ravagées par l'eau débordant de la Dyle. Mais les magasins ont rouvert rapidement et aujourd'hui les clients sont de retour.

Au total, une soixantaine de commerces de la ville Wavre ont été touchés par ces inondations. Le plus vieux de l'entité n'a pas été épargné. Un an plus tard, nous sommes retournés sur les lieux. Claude, la gérante, nous fait visiter ses caves. Elle se souvient qu'elle travaillait le jour où l’eau est rapidement montée. Claude Hilson, gérante du magasin "Willems-Mattagne": "Là, en vingt minutes, ma cave de soixante-cinq mètres carrés a été inondée. L'eau a atteint rapidement les deux mètres de hauteur. J'étais impuissante. Je me sentais impuissante. Je n'avais pas les outils adéquats. Le stress montait."

Toutes les marchandises stockées ont finalement été détruites. Pour ne plus que cela arrive, Claude a donc pris plusieurs mesures. "J'ai traité mes murs et je les ai hydrofugés parce que c'est une maison qui a quand même plus de 100 ans et évidemment, je ne mets plus du tout de marchandises dans la cave."

Un peu plus loin, dans un magasin d’ustensiles de cuisine, l’eau a également tout détruit. Ce 14 juillet 2021 est un souvenir douloureux pour Anne-Catherine. "Quand l'eau s'est retirée, on est rentré et c'était une situation de désolation. C'était très choquant. Tout ce boulot et cette marchandise dans le magasin qui flottait. C'était un travail incroyable et cette boue qui collait", se rappelle Anne-Catherine Detriche, collaboratrice au magasin "carnets de cuisine" en levant les yeux.

Grâce à l’entraide, le magasin a pu rouvrir après 2 mois de travail. Deux mois, c’est plus que la plupart des autres commerces de la commune. Mais ici, tout a été reconstruit… Et repensé pour faire face aux inondations.

"On a construit des tiroirs qu'on peut surélever pour protéger la marchandise", nous détaille la commerçante. Aujourd’hui, les commerçants que nous avons rencontrés avaient malgré tout le sourire. Car la clientèle, est rapidement revenue.

Bernadette Pierre, présidente de l’association des commerçants de Wavre, nous détaille: "Après les inondations, il y a eu une sorte de solidarité. On voyait de la clientèle qui revenait pour soutenir les commerçants. Beaucoup de clients s'inquiètent encore".

Un an plus tard, il reste une grosse difficulté pour ces commerçants. Le remboursement par les assurances…