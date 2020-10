Coronavirus: le festival Walibi On Stage annulé

La direction du parc d'attractions Walibi a annoncé mercredi l'annulation, en raison de la situation sanitaire, de "Walibi On Stage", un évènement prévu initialement du 31 octobre au 7 novembre, durant les vacances d'automne.

L'événement, qui ambitionnait de proposer aux visiteurs du parc wavrien plus d'une centaine de concerts et d'animations musicales donnés par des artistes belges, était destiné à remplacer la fête d'Halloween. A ce stade, cette annulation ne devrait pas empêcher le parc d'attractions de rester ouvert les week-end d'octobre et durant les vacances d'automne.



Pour la direction de Walibi Belgium, l'annulation du festival porte un nouveau coup dur au parc d'attractions wavrien et à l'ensemble des acteurs culturels et événementiels qui s'étaient mobilisés pour l'organisation de cette manifestation. Les tickets déjà réservés pour Walibi on Stage seront remboursés, et les modalités pratiques de ce remboursement seront précisées sur le site internet du parc.

"Je ne peux que féliciter tous les spécialistes et toutes les personnes en interne et en externe qui œuvraient depuis des semaines à l'élaboration de Walibi On Stage. Le travail abattu a été phénoménal: organiser un tel événement en deux mois s'apparente à un exploit. Mais notre volonté de soutenir les secteurs culturel et événementiel belges s'est heurté à la réalité, et c'est avec tristesse, mais bien conscients de la situation pandémique, que nous devons annuler cette grande manifestation musicale", commente Jean-Christophe Parent, le directeur général de Walibi Belgium, cité dans un communiqué.