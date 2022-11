"Honte à vous": un supporter marocain tente de raisonner des casseurs à Bruxelles

Une dizaine de personnes ont été arrêtées après les émeutes qui ont éclaté hier à Bruxelles. En effet, 200 casseurs ont provoqué d'importants dégâts dans le centre de la capitale juste après le match de coupe du monde entre la Belgique et le Maroc.

Des comportements que regrette et condamne la grande majorité de la communauté belgo-marocaine du pays. Pour preuve, une vidéo sur le réseau social TikTok qui a récolté un peu plus de 85.000 likes (mention 'j'aime') en moins de 24 heures. Sur la vidéo, on y voit un homme essayé de ramener à la raison de jeunes casseurs. Vêtu d'un chapeau aux couleurs du Maroc et d'un drapeau sur les épaules, il lance à des jeunes qui assistent à la destruction d'une voiture sur l'espace public : "Les musulmans, ce n'est pas ça. Les Marocains, ce n'est pas ça."

Ils ont joué et mis à l'honneur le Maroc

"Honte à vous", poursuit-il en arabe. "Il y a des étudiants marocains qui veulent travailler et qui sont toujours éjectés (refusés) à cause de ces 'mauvais comportements'." L'homme se retourne alors vers le triste spectacle de démolition et s'indigne : "Quelle honte! Regardez, c'est la voiture de quelqu'un, miskine (le pauvre)!" Il conclut alors "Regardez les joueurs ; ils sont partis, ils ont joué et mis à l'honneur le Maroc. Ils (les supporters) ont nettoyé comme les Japonais", souligne-t-il faisant référence à des images des supporters du Maroc ayant pris soin de nettoyer les travées du stade après leur match (voir vidéo ci-dessous).



L'air désolé et dépité, l'homme finit par s'en aller en saluant ses auditeurs.