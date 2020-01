Ce professeur de jazz anglais donne des cours à Bruxelles: le Brexit menace ses venues

Les présidents de la commission et du conseil européens ont signé ce vendredi l'accord qui marque la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier prochain. Ce matin, une chorale de jazz bruxelloise a donné un concert à la gare du Midi pour condamner en musique le Brexit. Et pour cause, leur professeur est Londonien. Les artistes craignent que cette sortie de l'Union impacte son quotidien.

Peter Churchill a un message à faire passer. Il a choisi ce matin le hall central de la gare du Midi à Bruxelles pour le faire passer.

Ce professeur de chant et de jazz rejoint une chorale bruxelloise tous les 15 jours depuis le Royaume-Uni. Il traverse la manche avec une facilité qu’il pense aujourd’hui menacée. Les artistes de la chorale ont tous un point commun, ils ne comprennent pas le choix des Britanniques de quitter l’Union européenne. "On a aussi une chorale jumelle en Angleterre. Nous espérons faire de plus en plus de liens car au final on partage la même passion", explique l’une des chanteuses. Un membre de la chorale enchaîne: "On a envie de rester ensemble, on a envie d’accueillir les artistes, les scientifiques. Pourquoi ces murs ? Pourquoi ces séparations ? On l’a dit en chanson ce matin à la gare du Midi."

Une prise de position qui touche certains navetteurs. "Il faut malgré tout garde des contacts avec les peuples et quoi de plus beau que le chant", fait savoir un homme de passage dans le hall de la gare du Midi.

Le Brexit n’aura aucune incidence sur le simple vacancier. Le Royaume-Uni est déjà en dehors de l’espace Schengen. Mais pour les travailleurs expatriés, les démarches administratives risquent de devenir plus compliquées.