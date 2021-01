Course poursuite avec la police à Anderlecht: le conducteur grièvement blessé

Un accident de la circulation s'est produit jeudi soir à Anderlecht, après une course poursuite avec la police, a confirmé la zone de police Bruxelles-Midi, selon une information de La Capitale et Het Nieuwsblad. Un véhicule poursuivi par la police a percuté une voiture en stationnement. Le conducteur a été grièvement blessé.



Une patrouille de police circulait jeudi soir vers 22h00 rue Fiennes à Anderlecht, selon la zone de police Bruxelles-Midi, lorsque son véhicule s'est trouvé face à un autre venant en sens inverse, qui effectuait un dépassement. Évitant de justesse la collision, la patrouille a activé son gyrophare et s'est lancée à la poursuite du véhicule suspect. Arrivé chaussée de Mons, celui-ci a violemment percuté un autre véhicule en stationnement, avant de finir sa course sur un îlot de circulation. Le conducteur a dû être désincarcéré par les pompiers. Il a été transporté à l'hôpital grièvement blessé.

