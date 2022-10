Crise de l'accueil - La Ville de Bruxelles loge à l'hôtel 30 mineurs que Fedasil n'a pas pris en charge jeudi

(Belga) La Ville de Bruxelles a décidé d'offrir un hébergement en hôtel, ce jeudi soir, à 30 mineurs étrangers non accompagnés (Mena), parmi les 60 qui n'ont pas obtenu une place dans un centre Fedasil. Les trente autres ont été pris en charge par les associations d'aide aux migrants. "On ne pouvait pas laisser ces mineurs dormir une fois de plus dans la rue", a déclaré à Belga Wafaa Hammiche, attachée de presse du cabinet du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. "La solution d'un bâtiment à Ixelles a été trouvée par les associations pour les prochains jours", a-t-elle précisé.

Les associations d'aide aux migrants, parmi lesquelles la plateforme citoyenne BelRefugees, et le Samusocial de Bruxelles, avaient déployé des tentes en carton, lundi, devant le Hub humanitaire, avenue du Port à Bruxelles, pour loger sept mineurs étrangers. Trente-neuf Mena n'avaient pas pu obtenir de place chez Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Neuf d'entre eux avaient pu trouver une solution de logement grâce au réseau d'aide aux migrants et sept avaient été logés dans ces tentes. Les autres ne s'étaient pas manifesté auprès des associations. Cependant, mercredi, la police bruxelloise a fait retirer ces tentes. En faisant cela, "la Ville met, elle aussi, la pression sur le fédéral pour trouver une solution structurelle", avait communiqué le cabinet de Philippe Close. "Le bourgmestre ne peut pas accepter que des mineurs dorment dans la rue sur son territoire." Jeudi soir, alors que 60 Mena étaient sans solution d'hébergement, et que seulement la moitié pouvait être prise en charge par les associations, la Ville a dès lors décidé de loger les autres dans un hôtel. (Belga)