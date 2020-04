Émeutes à Anderlecht suite à la mort d'un jeune homme fuyant la police: la nuit a été agitée, "jets de pierre et incendies"

En plein confinement, des émeutes ont éclaté samedi après-midi à Anderlecht après la mort d'un jeune. Adil, 19 ans, a été tué à scooter alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police. Pendant la nuit, quelques incidents ont encore eu lieu, comme nous l'a expliqué le bourgmestre.

La commune d'Anderlecht, à Bruxelles, a connu une nouvelle flambée de violence samedi, suite à un contrôle de police qui a mal tourné vendredi (un jeune a voulu l'éviter, s'est enfui en scooter et est mort suite à un accident de la route).

Des émeutes avaient donc éclaté samedi après-midi, dans le quartier autour de la station de métro Clémenceau. De nombreux actes de violence avaient été perpétrés: des jeunes de la commune et d'autres quartiers s'étaient réunis suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux pour protester contre la mort du jeune de 19 ans. La police avait été attaquée et une arme avait même été volée dans un véhicule (voir les détails).

On pensait que tout s'était calmé en début de soirée, mais il y a encore eu des problèmes par la suite. "Vers 20h, la situation était sous contrôle sur l'ensemble du territoire. Nous avons eu une nouvelle flambée de violence, assez limitée, vers 22h, avec des jets de pierres sur un commissariat (des vitres ont été brisées), mais cela a très rapidement été réprimé par la police", nous a expliqué Fabien Cumps, bourgmestre d'Anderlecht, dimanche matin.

"Durant la nuit, le feu a été mis à quelques véhicules et à du mobilier urbain. Trois arrestations supplémentaires ont eu lieu. Donc au total, 45 hier et 3 cette nuit, mais je ne peux pas encore faire la distinction entre les arrestations administratives et judiciaires, ce sera en fonction des éléments de preuve qu'on a pu retenir envers les personnes arrêtées".



"Quelque chose prend feu à Anderlecht près de l'abattoir", nous a écrit un témoin vers minuit, via le bouton orange Alertez-nous.

Concernant l'arme volée, "hier soir à minuit, elle n'était pas encore retrouvée, je sais qu'on est cependant pour une piste".

Ce dimanche, "le gros du dispositif a été levé, et il est prévu pour dimanche et lundi des pelotons de renfort, qui seront à disposition au cas où ça dégénère". Il n'y a pour l'instant "plus d'appels sur les réseaux sociaux pour de nouvelles violences".

Des images de samedi en début de soirée: