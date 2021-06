Incendie dans une entreprise de recyclage de métaux à Bruxelles: appel à fermer les portes et fenêtres sur plusieurs communes

Un incendie s'est déclaré ce mardi vers 18h dans une entreprise de recyclage de métaux, Comet Bruxelles, sur l'avenue de Vilvorde à 1000 Bruxelles. D'après la zone de secours, il n'y a pas de blessés, et pas d'habitation à proximité immédiate.

L'incendie a été circonscrit rapidement, sans risque de propagation. Un tas de matériel à recycler est arrosé abondamment pour étouffer les flammes et les fumées. "Les pompiers arrosent abondamment le tas de matériel à recycler, puis ils devront éparpiller les déchets pour les mouiller couche par couche", a expliqué le porte-parole. Au total, deux camions échelle, trois autopompes et un camion-citerne ont été mobilisés sur place.

Le dispositif a été allégé à fur et à mesure de la soirée. Une pompe est restée sur place, vers 21h, pour continuer l’arrosage pendant le temps nécessaire. Deux grues éparpillent les couches. "Un pompier blessé léger a été évacué vers l’hôpital", a précisé Walter Derieuw.

Même si les fumées ne sont pas spécialement dangereuses, "des appels à notre centrale signalent une nuisance olfactive. Prière de fermer portes et fenêtres, et d'éteindre les systèmes de ventilation pour les communes de Laeken, Koekelberg et Molenbeek", a-t-il ajouté.