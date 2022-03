L'offre de testing et de tracing adaptée en Région bruxelloise

(Belga) Afin de s'adapter à la forte baisse de la demande de tests de dépistage du Covid-19, la Commission communautaire commune (Cocom) a décidé de rationaliser l'offre de testing en Région bruxelloise, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Une première mesure est d'ores et déjà prise : le centre de test molenbeekois, actuellement situé Quai de l'Industrie n°31, déménagera dès lundi vers le centre de vaccination, situé Chaussée de Gand n°696. D'autres dispositions seront communiquées ultérieurement.

Le Call-Center quant à lui ne procédera plus à la recherche des cas contacts comme il le faisait jusqu'à présent. Le nombre de tests réalisés diminue en passant à 3.500 par jour, ce qui reste cependant élevé par rapport aux autres provinces belges, relève la Cocom. En parallèle, le taux de positivité baisse à 12,9% et le taux d'incidence passe à 453, soit une diminution de 25% des cas positifs sur les 7 derniers jours. Au niveau des hospitalisations, des soins intensifs et des décès, tous les indicateurs sont en baisse. Cette amélioration de la situation a permis à la plupart des hôpitaux bruxellois de passer en situation 1A. Ainsi, ce jeudi 10 mars, 208 personnes étaient hospitalisées en Région bruxelloise, contre 247 le 4 mars. Le nombre de personnes en unités de soins intensifs dans les hôpitaux bruxellois diminue légèrement : il était de 36 le 10 mars, contre 38 le 4 mars. Neuf personnes sont décédées du Covid-19 cette semaine en Région bruxelloise. (Belga)