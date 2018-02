La destruction du village BRUPARCK a débuté: tout a bien changé

Cela fait un peu plus d’un an que le village Bruparck a fermé ses portes. Aujourd’hui, les maisons du village sont en phase de démolition. A cette place, une zone verte y verra le jour au printemps comme l'expliquent Arnaud Gabriel, avec Emmanuel Tallarico, Dominique Sokolowski et Denis Caudron dans le RTLinfo19H.

Le village Bruparck avec ses magasins, ses restaurants et son carrousel à la mélodie nostalgique, accueillait encore, il y a un an des visiteurs.



Aujourd’hui, tout a bien changé. Le village est déserté. Il n’y a plus personne sauf des engins de chantier. Les maisons sont démolies les unes après les autres, mais dans les règles.



"On va enlever tous les matériaux susceptibles d’être réutilisés ou recyclés. C’est le cas des châssis, du bois ou du métal", explique Perrine Marchal, la porte-parole de Brussels Expo.



Les travaux sont en cours depuis le mois de novembre et se termineront dans les prochaines semaines.



Au printemps, cela ressemblera à un gigantesque espace vert. Pour les responsables du site, aucun regret.



"On a eu pas mal de faillites et de commun accord avec nos partenaires, on a décidé de le fermer", précise la porte-parole de Brussels Expo.



Cette fermeture n’a-t-elle pas été trop rapide?



Autour, les pôles de loisirs s’adaptent. La fréquentation reste identique. L’impact de cette fermeture sera même parfois bénéfique.



"Le client, aujourd’hui, est plus familial. Il y a moins de jeunes puisqu’il y a moins de bars et de restaurants. Il y a plus de calme lorsqu’on quitte le complexe", indique Dominique Pieters, le responsable des infrastructures du cinéma.



Sur le plateau du Heysel, le projet du stade national est plus que jamais remis en question. Le projet immobilier pourrait du coup être adapté. Alors cette fermeture n’a-t-elle pas été trop rapide ?



"Pas du tout car on est dans une phase avant le projet Neo. Il concerne un concept qui était à bout de souffle", ajoute Perrine Marchal.



À long terme Mini-Europe devrait s’agrandir et occuper une partie de cet espace en pleine transformation.