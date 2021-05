Le couvre-feu, c'est fini, SAUF à Bruxelles: interdiction de se déplacer ce vendredi de 22h à minuit

Alors que de nouvelles mesures entrent en vigueur ce samedi, d'autres s'éteignent: c'est le cas du couvre-feu. Il ne faudra plus l'observer, au niveau national, dès minuit, dans la nuit de vendredi à samedi.

Mais les heures d'application de ce couvre-feu étaient différentes en fonction des régions: de minuit à 5 heures du matin en Wallonie et en Flandre et de 22 heures à 6 heures du matin à Bruxelles.

De ce fait, le couvre-feu est d'ores et déjà terminé en Flandre et en Wallonie. Mais à Bruxelles, c'est une autre histoire, comme le remarque très justement Yassine, qui nous écrit via le bouton orange Alertez-nous: "Vu qu'à partir de demain samedi il n'y a plus de couvre-feu, le dernier couvre-feu ne couvre que 2h", s'étonne-t-il.

En effet, un couvre-feu, d'une durée de deux heures, sera bien d'application ce vendredi soir. Nous avons interrogé le cabinet de Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région bruxelloise, qui nous le confirme. Il s'agit d'une application des arrêtés à la lettre, explique la porte-parole, Nancy Ngoma.