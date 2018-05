Grève des pilotes de Brussels Airlines: voici leurs trois revendications

Les 500 pilotes de Brussels Airlines sont en grève ce lundi, un mouvement de grogne qui se poursuivra aussi ce mercredi.

Ce débrayage engendrera quelques conséquences: les 3/4 des vols de la compagnie seront annulés et 63.000 passagers devront soit déplacer leur vol, soit être indemnisés.



Pourquoi les pilotes sont-ils en grève et que demandent-ils?

Philippe Lambrechts, du syndicat libéral détaillait ce matin sur Bel RTL les revendications des pilotes: "Il y a 3 points: le salaire des pilotes, la surcharge de travail et les pensions. Les pilotes sont obligés de travailler jusque 67 ans au lieu de 55".

"Mais la question plus profonde est: 'quel est l'avenir de la société Brussels Airlines dans le groupe Eurowings, le groupe Lufthansa?' C'est une question qu'on se pose depuis deux mois, depuis le départ de Bernard Gustin et on a jamais eu de réponse concrète sur ce point- là."