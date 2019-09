Samia a disparu à Laeken: l'avez-vous vue?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant:

Le lundi 16 septembre 2019 vers 16h30, Samia SALMANI, une jeune femme âgée de 35 ans, a quitté l'hôpital Brugmann situé à Laeken et est montée dans le bus 53 de la STIB. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Samia mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs et mi-longs.

Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pyjama rose, d'une veste noire à capuche et de chaussures trop grandes. Cette personne a besoin de soins médicaux.

Si vous avez vu Samia SALMANI ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300. Vos témoignages peuvent également parvenir via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.