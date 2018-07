Une collision impliquant plusieurs camions a provoqué la fermeture du ring de Bruxelles

Des centaines d'automobilistes se sont retrouvés piégés dans des embouteillages sur le ring de Bruxelles ce lundi à partir de 14h. Un accident impliquant trois camions s'est produit du côté est, au niveau de l'échangeur entre le ring intérieur et l'autoroute E411, à hauteur du carrefour Léonard.



La chaussée a été complètement fermée à la circulation entre 14h et 18h45. À 18h45, le temps de parcours supplémentaire entre Woluwe-Saint-Etienne et Hoeilaart était encore évalué à plus de 1h. Le temps de parcours supplémentaire a grimpé jusqu'à 3h au plus fort des embouteillages, et les bouchons ont remonté jusqu'à Zaventem.



Selon la police, il y a un blessé, dont les jours ne sont pas en danger.



