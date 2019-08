Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi un ancien professionnel de boxe thaïlandaise à deux ans d'emprisonnement pour avoir frappé sa jeune soeur au début du mois de juin. L'homme avait déjà écopé de condamnations pour des faits de violences.

Un centre psycho-médico-social avait contacté le parquet et la police le 6 juin lorsque la soeur du boxeur s'était rendue à l'école avec des ecchymoses. La jeune fille avait admis que son frère l'avait maltraitée car elle avait parlé à un garçon dans le bus. Selon la victime et sa soeur aînée, témoin des faits, B.A. l'avait attrapée par les cheveux et l'avait rouée de coups.

La jeune fille avait brièvement perdu connaissance. L'homme était toujours sous surveillance électronique au début du mois de juin après une précédente condamnation pour coups et blessures entre autres. Il s'agissait de sa troisième condamnation.