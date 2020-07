La police d'Anvers a fermé neuf cafés en un jour

La police d'Anvers a déjà fermé neuf cafés samedi en raison de violations aux mesures liées au coronavirus, annonce samedi le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) sur Twitter. La police locale confirme la nouvelle, mais ne veut pas donner de détails à ce sujet pour l'instant. "Aux exploitants d'établissements dans l'horeca à Anvers, veuillez respecter les règles", précise Bart De Wever.



Bart De Wever a annoncé précédemment que la police de sa ville contrôlerait davantage et surtout agirait plus strictement si des mesures telles que la distanciation sociale ou le port du masque par le personnel et depuis samedi également par les visiteurs n'étaient pas respectées dans le secteur de l'horeca. Les responsables de la restauration ont aussi désormais l'obligation d'enregistrer les clients. Anvers est actuellement un foyer important de nouvelles infections au coronavirus en Belgique.